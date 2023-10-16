Hamas’ın rehin aldığı İsrailliler… Yifat Zailer: Cuma gününe geri dönmek, bunların hepsi bir kabustu demek istiyorum

GERÇEK GÜNDEM - İsrail-Hamas çatışmaları 9’uncu gününe girerken, Hamas’ın kaçırdığı İsrailli rehinelerin aileleri günlerdir yakınlarına kavuşmayı bekliyor. 7 Ekim Cumartesi günü, Hamas’ın İsrail yerleşimlerine yönelik başlattığı hedef noktalarından biri de Nova Festivali oldu.

Yahudi Bayramı Sukot’u kutlamak için organize edilen Nova Festivali’nde çok sayıda insan hayatını kaybederken, bazı kişiler de Hamas tarafından kaçırılarak Gazze’ye götürüldü.

Kaçırılan insanların sayısı tam olarak bilinmiyor. 7 Ekim Cumartesi günü Hamas'a bağlı silahlı kişiler tarafından İsrail'in güneyinden kaçırılan en az 150 rehine şu anda Gazze'de tutuluyor. Rehineler arasında çocuklar, yaşlılar ve kadınlar da bulunuyor.

“TEK İSTEĞİM AİLEME KAVUŞMAK”

37 yaşındaki Yifat Zailer de günlerdir kayıp altı akrabasından haber almaya çalışıyor.

Zailer, bir arkadaşının kendisine Hamas militanlarının 30 yaşındaki kuzeni Silberman-Bibas'ı 9 aylık ve 3 yaşındaki iki küçük oğlunu kucaklarken yakaladığını gösteren bir video gönderdiğini söyledi.

Silberman-Bibas'ın 37 yaşındaki kocası ile anne - babası Yosi ve Margit Silberman'ın da kaçırıldığını söyledi çünkü cesetleri bölgede bulunan yüzlerce ceset arasında yer almıyor.

Gerçek Gündem’e konuşan Yifat Zailer, “Yeni bir şey bilmiyoruz. Herhangi bir gelişme yok. 130'dan fazla İsrail vatandaşı esir tutuluyor. Yaşlılar, küçük çocuklar, hastalar… Hepsi masum siviller” dedi.

"Aileler yardım için ağlıyor, herkes sevdiklerini, yakınlarını arıyor. Sağ salim eve dönmelerini istiyoruz” diye konuşan Zailer, tek isteğinin ailesine kavuşmak olduğunu söyledi.

“KUZENİM, 9 AYLIK VE 3 YAŞINDAKİ İKİ ÇOCUKLARI EVLERİNDEN KAÇIRILDI”

37 yaşındaki Yifat Zailer, 7 Ekim Cumartesi günü Gazze'den gelen, kuzeni ile kuzeninin 9 aylık ve 3 yaşındaki çocuklarını gösteren video görüntülerini gördüğünde dehşete düştüğünü dile getirdi:

“Kuzenim Shiri Silberman-Bibas ve iki küçük çocukları 3 yaşındaki Ariel ve 9 aylık Kfir, Kibbutz Niroz'daki evlerinden kaçırıldı. Kuzenimin kocası Yarden, anne ve babası, amcamlar Yossi ve Margit Gazze'ye kaçırıldı.”

“AİLEM CUMARTESİ SABAHI HAMAS TARAFINDAN KAÇIRILDI”

Tel Aviv’de yaşayan Zailer, kayıp altı akrabasından hala hiçbir haber alamadığını belirterek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Ailem cumartesi sabahı Hamas tarafından kaçırıldı. Kuzenim ve ailesi Kibbutz Niroz’daki yataklarından kaçırıldı. Aynı Kibbutz’da yaşayan teyzem Margit ve amcam Yossi Silverman da kaçırıldı.”

Cumartesi sabahı saat 10 civarı Zailer’in telefonuna kuzeniyle ilgili fotoğraf ve vidolar geldi. Zailer, “Videoları gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım. O andan itibaren sadece onları ve fotoğraflarda tanıdığımız herkesi aramaya başladık” dedi.

“CUMA GÜNÜNE GERİ DÖNMEK İSTİYORUM”

Kendi bebeği de kuzenininkine çok yakın yaşta olan Zailer’in kaçırılan teyzesi Parkinson hastası.

Zailer, cuma gününe geri dönmek istediğini söyleyerek, “Gözlerimi kapatmak istiyorum ve açtığımda bunların hepsi bir kabustu demek istiyorum. Ailemi geri istiyorum. Hepimiz ailemizi geri istiyoruz” dedi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana 2 bin 750 Filistinli öldürüldü, 9 bin 700 Filistinli yaralandı. Bölgedeki 2,3 milyon sivil ise hala su, yemek gibi en temel ihtiyaçlara bile ulaşamıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre Gazze’deki hastanelerdeki yakıtın da iki gün içinde tükenmesi bekleniyor.

İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda bin 300 İsraillinin öldürüldüğünü, 3 bin 436 kişinin yaralandığı duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem