Canlı blog | Ateşkes iddiasına İsrail'den yalanlama

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 10. gününde de sürdürürken, Gazze'deki görgü tanıklarının ifadelerine göre bombardımana maruz kalan bölgelere giden acil yardım ve kurtarma ekipleri, Cela Caddesi'nde İsrail uçaklarının hedefi oldu.

İsrail uçakları tarafından saldırıya uğrayan sivil savunma ve acil servis ekiplerinden ölenler ve yaralananlar oldu.

AA muhabirine bilgi veren hastane kaynakları, Gazze'de Han Yunus kentinin Kızan bölgesinde İsrail bombardımanına maruz kalan bir kadının hayatını kaybettiğini ve 6 çocuğun yaralandığını aktardı.

Ayrıca, görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusunu, Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini, kentin kuzeyini yoğun bombardıman altında tuttuğunu söyledi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 80 kişinin daha hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 750'ye, yaralı sayısı da 9 bin 700'e yükseldi.

İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 kişinin yaralandığı duyurdu.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Öte yandan İsrail'in hafta içinde Filistinlilere yaptığı "Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçin" uyarısının ardından insanlar bölgeyi terk etmeye devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Hareketi ile yaşanan çatışma sebebiyle Gazze'de 600 bin Filistinlinin kentin güneyine geçtiğini bildirdi. İsrail ordusunun, gelecek günler içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun şekilde hedef alacağını belirten Hagari, "Dünyayı temin ederim ki, olaylara karışmayan vatandaşlara en az zarar vererek uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Bizimle düşmanlarımız arasındaki fark budur." ifadelerini kullandı.

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İsrail-Hamas çatışmasında dakika dakika yaşananlar...

12.52 GAZZE'DEKİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "ENKAZ ALTINDA BULUNANLAR NEDENİYLE ÇEVRE FELAKETİ" UYARISI

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla cesedin enkaz altında bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkımıza yönelik devam eden barbar saldırılarının onuncu gününde, yıkılan evlerin enkazı altında kalan 1000'den fazla şehidin cenazesi nedeniyle insani ve çevre felaketi konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Enkaz altındakilerin Sağlık Bakanlığının kaydettiği ölü sayısını önemli ölçüde artıracağına işaret edilen açıklamada, bunun çevre felaketinin ve salgın hastalıkların yayılmasının habercisi olduğu vurgulandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

13.00 İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ, ÜLKESİNİN, İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINA MÜDAHİL OLACAĞI İDDİALARINI YALANLADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin İsrail-Filistin çatışmasına müdahale edeceğine yönelik iddiaları reddetti.

Tesnim Haber Ajansına göre, Kenani, haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

ABD medyasında yer alan "saldırıların devam etmesi durumunda İran müdahale edecek" iddialarına yönelik soru üzerine Kenani, "Biz bu tür açıklamaları (iddiaları) önemsemiyoruz. Gerçek şu ki, Filistin direniş güçlerinin, siyonistlerin süregelen insanlık suçlarına verdikleri karşılıktır. Bu tür uydurma projeler, ABD'nin sorgulamaksızın Gazze halkına saldıran siyonistlere verdiği desteği dünya kamuoyuna izah etme çabasından ibarettir." dedi.

12.00 İSRAİL ENERJİ BAKANI: "ABLUKANIN KALDIRILMASINA ŞİDDETLE KARŞIYIM"

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine su verilmesini İsrail'in çıkarına olduğu için desteklediğini ancak buradaki ablukanın kaldırılmasına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'nin güneyine sığınan Filistinlilere su verilmesi kararını desteklediğini ve bunun İsrail'in çıkarına olduğunu savundu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına itiraz eden Katz, "Ablukanın kaldırılması ve Gazze'ye malların insani amaçla ulaştırılmasına şiddetle karşıyım." ifadesini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı, Hamas ve ona yardım edenlere değil öldürülen, kaçırılan İsraillilere karşı sorumlu olduklarını paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlanmıştı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 Ekim'den bu yana uyguladığı su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararına uluslararası toplumdan tepkiler artarak devam ediyor.

10.20 İSRAİL'DEN "ATEŞKES SAĞLANDI" İDDİALARINA YALANLAMA

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında geçici ateşkes sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.

Basında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın bugün yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi için açılacağı ve birkaç saatlik ateşkes sağlandığı yönünde haberler çıkmıştı.

09.20 "GAZZE'DE 50 BİN HAMİLE KADIN DOĞUM HİZMETİNDEN YOKSUN"

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının temel sağlık hizmetlerinden mahrum olduğunu bildirdi.

UNFPA'nın X platformundan yaptığı açıklamaya göre, Gazzeli 5 bin 500 hamile kadın bu ay doğum yapacak.

Gazzeli hamile kadınların, acil korumaya ve sağlık gözetimine muhtaç oldukları belirtilen açıklamada, tüm taraflara uluslararası insan haklarına bağlı kalmaları tavsiye edildi.

Öte yandan CNN televizyon kanalına konuşan BM Nüfus Fonu Müdürü Dominic Allen, Gazze'de sağlık sisteminin hassas ve yıkılmak üzere olduğunu söyledi.

Allen, "Bu hamile kadınlar için büyük endişe duyuyoruz. Gidecek bir yerleri yok" diyerek Gazzeli hamile kadınların içinde bulunduğu zor durumu aktarmaya çalıştı.

"Gazze'ye insani yardımların geçişine izin verilmesi zorunlu" diyen Allen, hayat kurtaran bu sağlık hizmetlerine hamile kadınların mutlaka ulaşması gerektiğini vurguladı.

08.50 REUTERS'IN İDDİASI: GAZZE'NİN GÜNEYİNDE BİR ATEŞKES ÜZERİNDE ANLAŞILDI

Reuters ajansı ABD, İsrail ve Mısır'ın insani ateşkesin yerel saatle saat 09:00'da başlamasında anlaştığını duyurdu.

Reuters'in iki Mısırlı güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre; ABD, İsrail ve Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaştı.

07.58 İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE 7 EKİM'DEN BU YANA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 670'E YÜKSELDİ.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 9. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 235 kişi daha hayatını kaybetti.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam can kaybı 2 bin 670'e, yaralı sayısı da 9 bin 600'e ulaştı.

İsrail ordusu, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

07.45 ABD MEDYASI: REFAH SINIRI BİRKAÇ SAATLİĞİNE AÇILACAK

Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurdu. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Gazze'dekilere Refah sınır kapısına yaklaşmalarını önermişti.

NBC'ye konuşan bir Filistinli yetkili, sınırın saat sabah 9'da yardım için açılacağını söyledi. ABC'ye konuşan kaynak da kapının bugün birkaç saatliğine açılacağını ve günün ilerleyen saatlerinde tekrar kapatılacağını ifade etti.

05.52 BM İNSANİ YARDIM KOORDİNASYON OFİSİ (OCHA): GAZZE HASTANELERİNDE 24 SAAT YETECEK YAKIT VAR

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

OCHA, X platformundaki paylaşımında Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat yetebileceğini duyurdu.

OCHA ofisinden Gazze'deki duruma ilişkin günlük raporda, yedek trafoların durmasının binlerce insanın hayatını tehlikeye atabileceği belirtildi.

05.23 PERU, İSRAİL'DEKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR

Peru, İsrail ve Hamas arasında devam eden savaş nedeniyle bölgedeki vatandaşlarını tahliye işlemi başlattı. Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin eşlik ettiği Peru vatandaşları, Boeing 737 tipi başkanlık uçağıyla başkent Lima'ya getirildi.

04.20 İSRAİL ORDUSU, GECE BOYUNCA GAZZE'Yİ BOMBALAMAYI SÜRDÜRDÜ

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği bildirildi.

Gazze'deki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombardımana maruz kalan bölgelere giden acil yardım ve kurtarma ekipleri, Cela Caddesi'nde İsrail uçaklarının hedefi oldu.

İsrail uçakları tarafından saldırıya uğrayan sivil savunma ve acil servis ekiplerinden ölenler ve yaralananlar oldu.

AA muhabirine bilgi veren hastane kaynakları, Gazze'de Han Yunus kentinin Kızan bölgesinde İsrail bombardımanına maruz kalan bir kadının hayatını kaybettiğini ve 6 çocuğun yaralandığını aktardı.

Ayrıca, görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusunu, Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini, kentin kuzeyini yoğun bombardıman altında tuttuğunu söyledi.

03.34 KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI PETRO'DAN İSRAİL'E CEVAP: SOYKIRIMI DESTEKLEMİYORUZ



Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail-Hamas savaşına dair açıklamalarının ardından İsrail'in Kolombiya'ya güvenlik malzemeleri ihracatını durdurma kararını, "İsrail ile dış ilişkileri askıya almamız gerekiyorsa alırız" diyerek karşıladı. Kararını duyuran Petro, İsrail Ordusu ve hükümeti için de, "Soykırımı desteklemiyoruz. Auschwitz ve Gazze'deki kıyım için ağlayacaklar" ifadelerini kullandı.



İsrail, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. "Petro'nun İsrail'de şok etkisi yapan" açıklamalarının, antisemitizmi körüklediğini, İsrail devletinin temsilcilerine zarar verdiğini ve Kolombiya'daki Yahudi topluluğunun hayatını tehdit ettiğini belirten İsrail, Kolombiya'ya askeri ihracatı durdurduğunu açıkladı.

03.02 ABD BAŞKANI BİDEN: İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL ETMESİ BÜYÜK HATA OLUR



ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti. Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu. İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.



AA'da yer alan habere göre Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.

02.40 ABBAS'TAN AÇIKLAMA: FİLİSTİN HALKININ TEK MEŞRU TEMSİLCİSİ, FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ'DÜR; BAŞKA BİR ÖRGÜT DEĞİL



El Cezire'nin Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesi yaptı. Abbas, her iki taraftaki sivillerin öldürülmesini reddederek, her iki taraftaki siviller, mahkumlar ve tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Gazze'den halkın zoraki göç ettirilmesine tümüyle karşı olan Abbas, bunun ikinci Nakba olacağını söyledi.



Abbas, "İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durmalı. Filistinlilerin himaye edilmesi ve Gazze'ye insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi ve oradaki vatandaşlara su elektrik ve yakıt ulaştırılması gerekir" dedi.



"İşgali sonlandıracak olan, siyasi çözümün zorunluluğudur. Filistin halkının tek meşru temsilcisi, kararları, programları ve politikaları ile Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Başka bir örgütün politikaları değildir" diyen Abbas, Hamas'ın Filistin halkını temsil etmediğini ima etti.

02.20 KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI İSRAİL'İ ELEŞTİRMİŞTİ: ÜLKEYLE ASKERİ İHRACATI DURDURAN İSRAİL, TEL AVİV BÜYÜKELÇİSİ'Nİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI



Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.



Petro'nun, Hamas'ın başlattığı saldırılara İsrail'in verdiği karşılığı eleştirmesi, Tel Aviv yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Petro'nun İsrail'de şok etkisi yapan" açıklamalarının, antisemitizmi körüklediğini, İsrail devletinin temsilcilerine zarar verdiğini ve Kolombiya'daki Yahudi topluluğunun hayatını tehdit ettiği" belirtildi. Açıklamaya göre, İsrail, Petro'nun açıklamalarına tepki olarak Kolombiya'ya askeri ihracatı durdurdu.

02.00 İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DE 600 BİN FİLİSTİNLİ KUZEYDEN GÜNEYE GEÇTİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'la yaşanan savaş sebebiyle Gazze'de 600 bin Filistinlinin kentin güneyine geçtiğini bildirdi.



Times of Israel'in haberine göre Hagari, Hamas'ın engelleme çabalarına rağmen 600 bin Filistinlinin Gazze'den güneye tahliye edildiğini kaydetti.

AA'nın Times of Israel'den aktardığına göre, İsrail ordusunun, gelecek günler içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun şekilde hedef alacağını belirten Hagari, "Dünyayı temin ederim ki, olaylara karışmayan vatandaşlara en az zarar vererek uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Bizimle düşmanlarımız arasındaki fark budur" dedi.

İsrail yönetimi, yakın olduğu düşünülen kara harekatı öncesinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin evlerini terk edip güneye yönelmeleri çağrılarında bulundu.

01.24 UNRWA: GAZZE'DEKİ OKUL VE BİNALARIMIZDA YERİNDEN EDİLEN 400 BİN KİŞİ KALIYOR



Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'de kendilerine bağlı okul ve binalarda yerinden edilmiş en az 400 bin kişinin bulunduğunu duyurdu.



UNRWA, X platformundan yaptığı paylaşımda, yaşlı kadın ve çocukların temel insan haklarından mahrum edilmiş 400 bin kişinin Gazze'deki binalarına geldiğini belirtti. Paylaşımda, "Bizler örgütte çalışan 14 arkadaşımızı kaybettiğimizden dolayı üzgünüz" ifadelerine yer verildi.UNRWA, daha önce de çalışanlarından 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

01.00 ABD'NİN İKİNCİ UÇAK GEMİSİ DOĞU AKDENİZ'E HAREKET EDİYOR

ABD'li yetkililer ABC News'e verdiği demeçte, USS Eisenhower'ın, USS Gerald R Ford uçak gemisi grubuna katılmak üzere Doğu Akdeniz'e hareket edeceğini söyledi:

“Bu duruş artışları, yalnızca ABD'nin İsrail'in savunmasına verdiği desteği ifade etmekle kalmayıp, gerçekte kesin bir gösteri olarak hizmet etmeyi ve İran'a, Lübnan Hizbullah'ına ve İsrail'i istismar etmeyi düşünebilecek bölgedeki diğer tüm vekillere karşı caydırıcı bir sinyal olarak hizmet etmeyi amaçlıyordu. Mevcut durum çatışmayı tırmandırıyor. Düşmanların iki kez düşünmesi gerekiyor."

00.50 ESKİ İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AYALON: GAZZE HALKINA BÖLGEYİ GEÇİCİ OLARAK BOŞALTMALARINI SÖYLEDİK, SONRA GERİ GELEBİLİRLER



Eski İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Gazze'deki insanların konutlarını boşaltmaları, İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşın ortasında onlar için geçici çadır şehirlerin kurulabileceği Mısır'daki Sina Çölü'ne taşınmaları gerektiğini söyledi.



Cuma günü yayınlanan UpFront'un bir bölümünde Marc Lamont Hill'e konuşan Ayalon, "Gazze halkına bölgeyi geçici olarak temizlemelerini söyledik, böylece gidip Hamas'ı dışarı çıkarabiliriz ve sonra elbette geri gelebilirler" dedi.

00.35 İsrail, Lübnan'ın güneyini SİHA ve helikopterlerle vurdu

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki hedefleri silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve helikopterlerle vurduğu bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Keferkila beldesinin batısında yer alan El-Avida Tepesi, İsrail'e ait SİHA ile bombalandı.

Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Güneydeki Cebel Balat bölgesi ile "Batı Şeridi" de İsrail helikopterleri tarafından hedef alındı.

00.31 BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: ORTA DOĞU'DA UÇURUMUN EŞİĞİNDEYİZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" diyerek, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı. "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Guterres, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti.

Hamas'a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, "İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı" ifadelerini kullandı. Guterres, Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.

00.26 ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: GAZZE'DE GİDİLECEK GÜVENLİ YER YOK

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'nin kuzeyini terk etmek isteyenlerden oluşan konvoya yönelik "güvenli rota"da gerçekleşen saldırıyla ilişkin, "Bu, Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığının bir başka acımasız örneğidir. Gitseler de gitmeseler de öleceklerinden korkuyorlar" açıklaması yaptı.

İngiltere merkezli örgütün X hesabından yapılan paylaşımda, sivillere Gazze'nin kuzeyini terk etme baskısı yapan İsrail'in belirlediği "güvenli rotada" 13 Ekim'de gerçekleşen saldırıya ait 6 görüntünün örgüt tarafından doğrulandığı bildirildi. Açıklamada, aralarında çocuk, kadın ve engellilerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişiyi taşıyan bir kamyon ile 8 aracın saldırıya uğradığı belirtilerek, şunlar kaydedil:

"Alana gelen ambulanslar da ikinci saldırıda vuruldu, kurtarma görevlileri yaralandı. En az 70 kişi öldü. Bu, Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığının bir başka acımasız örneğidir. Gitseler de gitmeseler de öleceklerinden korkuyorlar."

00.19 GAZZE'DE MORGLAR DOLDU, DONDURMA KAMYONLARI MORG OLARAK KULLANILIYOR; TOPLU MEZARLAR AÇILIYOR

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 670’e yükselirken bölgedeki morglarda yer kalmaması nedeniyle fabrikalardan dondurma kamyonları getirildi. Morg ve mezarlıklarda yer kalmayan Gazze Şeridi’nde toplu mezarlar açılıyor.

İsrail - Hamas savaşında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 670’e yükseldi. Bölgedeki morglarda yer kalmadığı için dondurma kamyonları morg olarak kullanılmaya başladı. Filistinliler, ölülerini gömmek için toplu mezarlar açıyor.

Filistin Yönetimi'nin resmi haber ajansı WAFA, Gazze’de toplu mezarlara defin yapıldığını açıkladı. Habere göre; Gazze Şeridi’ndeki mezarlıklarda yer kalmadı. Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde yer kalmadığı için fabrikalardan dondurma kamyonları getirildi. Kamyonlar, morg olarak kullanılıyor.