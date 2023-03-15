Hamas: İsrail, uygulamalarıyla Oslo Anlaşmasını bitirdi

İzzeddin Kassam Tugayları Komutan Yardımcısı Mervan İsa, Hamas'a bağlı El-Aksa Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın Tel Aviv yönetiminin uygulamaları nedeniyle bittiğini ifade eden İsa, "gelecek günlerin olaylara gebe olduğunu" söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın mevcut statükosunda meydana gelebilecek herhangi bir değişikliğin, bölgede "deprem etkisi" oluşturacağı uyarısında bulunan İsa, Filistin'de tüm alanlarda "direnişin" aktif hale getirilmesi, maddi ve manevi desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İsa, "Batı Şeria'da direnişe fırsat vermiş olmak, onu terk etmek ve Gazze'nin sessiz kalacağı anlamına gelmiyor. Doğrudan müdahale gerektiğinde tüm gücümüzle halkımızı savunacağız." ifadelerini kullandı.

Arap ve uluslararası toplum, Filistin topraklarında son dönemde yaşananlar nedeniyle ramazan ayında tansiyonun yükselmesinden ve olayların Gazze'ye de sıçramasından endişe ediyor.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

Oslo Anlaşması, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında ABD'de imzalanmıştı. Taraflar arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde ise işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.