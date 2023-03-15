İran’da kutlamalarda 26 kişi öldü

İran’da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya, yaralananların sayısı ise 4 bin 368’e yükseldi.

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İran’da kutlamalarda 26 kişi öldü

İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, Çarşamba Suri kutlamalarındaki yaşanan can kayıpları ve yaralılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Miadfer, kutlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya, yaralananların sayısının ise 4 bin 368’e yükseldiğini açıkladı. Yaralanmaların geçtiğimiz yıla oranla yüzde 22 arttığını belirten Miadfer, "Yaralanma ve can kayıpları yoğun olarak Tahran, Hamedan, Urumiye, Fars, Tebriz ve Gazvin eyaletlerinde yaşandı. Yaralılardan 229’u bazı uzuvlarını kaybederken, bin 428 kişi de ise göz yaralanmaları ve görme kayıpları oldu” ifadelerini kullandı.

ÇARŞAMBA SURİ KUTLAMALARI

İran’da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalara "Çarşamba Suri" adı veriliyor. Her yıl kutlamalarda kullanılan havai fişekler, patlayıcı ve yanıcı maddeler çok sayıda kişinin yaralanmasına ve ölümüne neden oluyor.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran’da Nevruz (yeni yıl) 21 Mart günü başlıyor.

Kaynak: İHA

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