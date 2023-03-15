Erdoğan'dan Finlandiya'ya NATO için yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik olarak "Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" açıklamasında bulundu.

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Erdoğan'dan Finlandiya'ya NATO için yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin "Cuma günü Finlandiya Cumhurbaşkanı geliyor dediniz haftaya artık Finlandiya konusu Meclis'e gelir mi? Bu iş çözülür mü?" sorusuna "İnşallah üzerimize düşen görevi yapacağız verdiğimiz sözü tutacağız cuma günü kendisiyle görüşeceğiz." ifadeleriyle yanıtladı.

Öte yandan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine karşılık 16-17 Mart tarihlerinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi. 

NE OLMUŞTU?

Finlandiya ile birlikte NATO üyeliği için başvuruda bulunan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın farklı aşamalarda NATO üyesi olabileceğini kaydetmişti.

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş nedeniyle benzer bir işgalden sakınmak için NATO güvenlik şemsiyesine dahil olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, bu konuda adımları da birlikte atma kararı almış ve üyelik başvurusunu Brüksel'de birlikte yapmıştı.

Ancak Türkiye, bu ülkelerde terör örgütlerine destek verildiğini gerekçe göstererek  NATO üyeliklerine karşı çıkmış; Türk vatandaşlarını ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, terörden aranan veya hükümlü kişilerin iadesi, savunma sanayi ürünlerinin ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması gibi konularda somut ve kalıcı adımlar atıldığını görmek istediğini belirtmişti.

İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sonucu İsveç'in NATO başvurusu görüşmeleri sekteye uğramıştı. 

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