Hamas: İsrail heyeti ateşkes teklifini reddetti

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Osama Hamdan İsrail heyeti ve Hamas arasında süren ateşkes görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

Hamdan, yaptığı açıklamada, arabulucular tarafından teslim edilmesinin ardından İsrail'in Hamas'ın son Gazze ateşkes önerisine verdiği yanıtın olumsuz olduğunu belirtti.

İsrailli bir heyetin müzakereler için Katar'a gitmesinin ardından Hamas geçtiğimiz hafta, İsrail'in kalıcı bir ateşkes kabul etmesi yönündeki talebin yer almadığı yeni bir öneri sunmuştu.

Bir Hamas yetkilisi, Filistinli militanların esir takasından önce İsrail'in kısmi çekilmesini kabul edeceklerini söylemişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, "Katar, Gazze'de ateşkes görüşmeleri konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde" açıklamasında bulunmuştu.