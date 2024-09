Hamas, Esir Takası Şartlarını Açıkladı: Her İsrailli Askere Karşı 500 Filistinli

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken bir yandan da ateşkes sürecinden sonuç alınması için uluslararası çabalar sürüyor. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'deki müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halil el-Hayye, müzakerelerin ilerlemediğini belirterek, "Halihazırda gerçek anlamda müzakereler yok, ne yazık ki kaçamak ve zaman kaybı söz konusu. İki haftadır müzakereler yürütülüyor ancak hiçbir sonuç yok, Netanyahu esir takası istiyorsa bizler hazırız" dedi. Gazze'den çekilme olmaması durumunda anlaşmanın da olmayacağının altını çizen Hayye, Netanyahu'nun da savaşa devam etmek istediğini söyledi.

'BOMBARDIMANLARIYLA ÖLÜMLERİNE YOL AÇTI'

Gazze'nin Refah kentinde ölü bulunan İsrailli 6 esir konusuna da değinen Hayye, "Söz konusu esirlerin bir anlaşmayla ailelerine kavuşmaları mümkündü ancak İsrail ordusu ve Netanyahu'nun ısrarı hem bunların ölümüne sebep oldu hem de bunlarla yaşayan ve onları koruyan onlarca kişiyi öldürdü" ifadelerini kullandı.

İsrailli bazı esirlerin doğrudan İsrail askerlerinin kurşunuyla öldürüldüğünü belirten Hayye, Netanyahu ve ekibinin İsrailli esirlerle ilgilenmediğini öne sürdü. Hayye, Netanyahu'nun kendini kahraman göstermeye çalıştığını ifade ederek, "Bu 6 esiri de işgalci doğrudan öldürmüş oldu, bombardımanlarıyla ölmelerine yol açtı" dedi.

HAMAS'IN ŞARTLARI NELER?

Netanyahu'nun ordusuyla yüzlerce Filistinliyi öldürerek İsrailli 2 veya 3 esirin iade edilmesi girişimi yerine bir esir takasıyla onları kurtarabilme seçeneğine sahip olduğunu kaydeden Hayye, ilk başta her İsrailli askere karşı 500 Filistinlinin serbest kalmasını, diğer her esire karşı da 250 kişinin salıverilmesini istediklerini dile getiren Hayye, daha sonra arabulucuların müdahalesiyle her askere karşı 500 kişi yerine 50 ve diğer esirler için 250 kişi yerine 30 kişinin salıverilmesini istediklerini kaydetti.