Filipinler Fırtına ve Şiddetli Yağışların Pençesinde! Hayat Felç Oldu

Filipinler'de hızı saatte 90 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar, ülkenin kuzeydoğusundaki Quezon eyaletindeki kent ve kasabaları vurdu. Ülkenin en kalabalık bölgesi Luzon'da da fırtına uyarıları yapıldı. Marikina Nehri kıyısındaki bölge sakinlerine nehrin taşma ihtimaline karşı tahliyeye hazır olma uyarısı yapıldı.

YOLCULAR MAHSUR KALDI

Fırtınadan etkilenen birçok limanda deniz yolculuğu geçici olarak durduruldu. Yaklaşık 2 bin 200 feribot yolcusu ve kargo çalışanı limanda mahsur kaldı. Onlarca iç hat uçuşu da fırtına nedeniyle askıya alındı.

TAHLİYE ÇAĞRILARI YAPILDI

Yetkililer, yağışlar nedeniyle Bulacan eyaletindeki Ipo Barajı'nda suyun neredeyse taşma seviyesine geldiğini ve bölge sakinlerini tehlikeye atmayacak miktarda su salınımı yapmayı planladıklarını duyurdu.

Polis yetkilileri sellerden etkilenen Naga şehrinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: AA