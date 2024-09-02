Filipinler Fırtına ve Şiddetli Yağışların Pençesinde! Hayat Felç Oldu
Asya ülkesi Filipinler'i şiddetli fırtına ve yağış vurdu. Başkent Manila'da derslere ve devlet dairelerindeki işe ara verildi, deniz ulaşımı ve uçuşlar askıya alındı, Naga şehrinde ise iki kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'de hızı saatte 90 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar, ülkenin kuzeydoğusundaki Quezon eyaletindeki kent ve kasabaları vurdu. Ülkenin en kalabalık bölgesi Luzon'da da fırtına uyarıları yapıldı. Marikina Nehri kıyısındaki bölge sakinlerine nehrin taşma ihtimaline karşı tahliyeye hazır olma uyarısı yapıldı.
YOLCULAR MAHSUR KALDI
Fırtınadan etkilenen birçok limanda deniz yolculuğu geçici olarak durduruldu. Yaklaşık 2 bin 200 feribot yolcusu ve kargo çalışanı limanda mahsur kaldı. Onlarca iç hat uçuşu da fırtına nedeniyle askıya alındı.
TAHLİYE ÇAĞRILARI YAPILDI
Yetkililer, yağışlar nedeniyle Bulacan eyaletindeki Ipo Barajı'nda suyun neredeyse taşma seviyesine geldiğini ve bölge sakinlerini tehlikeye atmayacak miktarda su salınımı yapmayı planladıklarını duyurdu.
Polis yetkilileri sellerden etkilenen Naga şehrinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: AA