Hamaney'den İntikam Yemini: 'İsrail Bundan Sağ Kurtulamayacak'

İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın Dini Lideri Hamaney intikam yemini etti. Hamaney, "Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır" dedi. Hamaney, İran'ın misillemeye başlamasının ardından ise "İnşallah güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve onlara asla merhamet göstermeyeceğiz. Siyonistler için hayat kesinlikle acı olacak" açıklamasını yaptı.

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Hamaney'den İntikam Yemini: 'İsrail Bundan Sağ Kurtulamayacak'
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İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney'den açıklama geldi. Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır. İran halkı emin olsun ki bu konu hiçbir şekilde hafife alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

'ASLA MERHAMET ETMEYECEĞİZ'

Hamaney, İran'ın misillemeye başlamasının ardından da bir açıklama yaptı. İran’ın Dini Lideri, açıklamasında şunları kaydetti:

"Değerli komutanlarımızın, bilim insanlarımızın ve bazı sivillerin şehadeti dolayısıyla İran milletine ve şehit ailelerine hem tebriklerimi hem de taziyelerimi iletiyorum. Bu, elbette herkes için ağır bir kayıptır. Siyonist rejim büyük bir hata yapmış, ciddi bir yanlışta bulunmuş ve pervasızca bir eylem gerçekleştirmiştir. Allah’ın izniyle bu eylemin sonuçları o rejimin yıkımını beraberinde getirecektir.

İran milleti, kıymetli şehitlerinin kanının yerde kalmasına izin vermeyecek ve hava sahasının ihlalini görmezden gelmeyecektir. Silahlı Kuvvetlerimiz hazır durumda ve devlet yetkilileri ile halkın tamamı ordunun arkasındadır. Bugün, kötü, aşağılık ve terörist Siyonist kimliğe güçlü bir karşılık vermemiz gerekiyor. İnşallah güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve onlara asla merhamet göstermeyeceğiz. Siyonistler için hayat kesinlikle acı olacak."

Kaynak: AA

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