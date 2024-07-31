Hamaney ve Pezeşkiyan'dan 'İntikam' Açıklamaları

Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından ülke lideri Hamaney, kendilerini sorumlu gördüklerini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, 'intikam' vurgusu yaptı.

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Hamaney ve Pezeşkiyan'dan 'İntikam' Açıklamaları

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından İran’ın Dini Lideri Hamaney, suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini söyletip ‘intikam’ alacaklarını söylerken, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da açıklamasında, "İran, toprak bütünlüğünü, izzetini ve şerefini savunacak ve işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir” ifadelerini kullandı.

Haniye’nin İran’ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın görevi devralma töreni sonrasında hava saldırısıyla hayatını kaybetmesinin ardından, İran’ın üst düzey yetkililerinden de açıklamalar geldi.

İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı açıklamada, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı” dedi.

Hamaney "İslam ümmetine, direniş cephesine, yiğit ve gururlu Filistin milletine ve özellikle Şehit Haniye'nin ailesine, hayatta kalanlara ve onunla birlikte şehit olan arkadaşı için başsağlığı ve Allah'tan bu şehitlerin derecelerini yükseltmesini diliyorum” ifadelerini kullandığı açıklamasında, “Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz” dedi.

PEZEŞKİYAN: İŞGALCİ TERÖRİSTLER PİŞMAN OLACAK

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, Haniye’yi “Filistin direnişinin cesur yoldaşı" olarak adlandırırken, saldırının İran’ın toprak bütünlüğünü de hedef aldığına dikkat çekerek "İran, toprak bütünlüğünü, izzetini ve şerefini savunacak ve işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir” dedi.

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