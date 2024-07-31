İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı: Bilanço Ağırlaşıyor

Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısı esnasında enkaz altında kaldı. Ardından Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastla öldürüldü.

Yaşananların ardından Orta Doğu'da tansiyon iyice tırmanırken, Lübnan Kızılhaç Örgütü, İsrail'in "Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye"de yer alan bir binaya düzenlediği hava saldırısının bilançosunu açıkladı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e, yaralıların da aralarında ağır olanların da bulunduğu 80'e yükseldiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti.

Ancak Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, Şükür'ün hedef alınan binada olduğu, enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiğini belirterek, ölümünü doğrulamamıştı.

Kaynak: AA