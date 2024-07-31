Suikastın Olduğu Konutta Dikkat Çeken İsim: Hedef Sadece Haniye miydi?

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastla öldürülmesi dünya gündeminin zirvesine yerleşti. İran ve Arap medyası olaya sert bir şekilde tepki gösterip detaylarını paylaşırken, İsrail medyası suikastı olumlayacak skandal ifadeler kullandı. Batı medyası ise İran'ın güvenlik zafiyetini işaret etti.

İSRAİL BASINI: HAMAS'IN BEYNİ KADERİYLE TANIŞTI

İsrail medyasından Ynet "Hamas'ın siyasi liderine suikast" başlığıyla yayınladığı haberinde Haniye'nin İran'da bir tören için bulunduğunu hatırlattı. İsrail Hayom gazetesi, skandal bir başlık atarak 'Hamas'ın beyni kaderiyle tanıştı' ifadesine yer verdi, suikastın güdümlü bir füzeyle gerçekleştirildiğini yazdı.

Haaretz gazetesi 'Hamas'ın siyasi bir numarası Tahran'da öldürüldü, Hamas 'Korkakça saldırıya yanıt vereceğiz' başlıklı bir haber yayınladı.

Maariv gazetesi de Haniye'nin suikast ile öldürüldüğünü benzer ifadelerle okuyucularına duyururken 'Suikaste üçüncü bir ülke mi dahildi?' başlıklı bir habere yer verdi. Gazetenin söz konusu analizinde suikasta bir başka ülkenin herhangi bir koşulda müdahale etmediği savunuldu. Maariv'in Arap ve Lübnan medyasına dayandırdığı haberin devamında suikastin 'ülkeden ülkeye fırlatılan' bir füze aracılığıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırının Irak hava sahasından gerçekleştiği ortaya çıkarsa, bu savaş uçağı ya da silahlı insansız hava araçlarının en az 450 kilometre uzaktan Tahran'ı vurduğu anlamına gelecek.

İSLAMİ CİHAD LİDERİ DE AYNI BİNADAYDI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan El Arabi El Cedid gazetesindeki bir habere göre, İsmail Haniye ve ona eşlik eden Hamas heyeti, Tahran'ın kuzeyinde İran Devrim Muhafızları'nın bir misafirhanesinde konaklıyordu. Aynı kaynaklara göre, İslami Cihad lideri Ziyad en Nekhale ve yanındakiler, Haniye'nin kaldığı binanın başka bir katındaydı.

Ziyad en Nekhale

İran'ın Tasnim haber ajansı 'İsmail Haniye şehit oldu' manşetini attı, bir başka haberinde ise Tahran'daki suikasta dair ilk detayları abonelerine servis etti. Tasnim, Tahran'ın kuzeyindeki bir evde kalan Haniye'nin gece yarısı 02.00 sularında havadan atılan bir füzeyle hedef alındığını yazdı.

İran devlet televizyonu, İsmail Haniye'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, bunun Gazze'de ateşkesi birkaç ay geciktireceğini ve bölgedeki İran destekli militan gruplardan misilleme saldırılarında bulunacağını duyurdu.

CNN: ZİRVEDE KİM VAR?

CNN International'in İran devlet medyasına dayandırdığı haberinde Haniye'nin 'güdümlü füzeyle' vurulduğu manşete taşındı. Saldırının İran'ın hem egemenliğini hem de savunma güçlerini küçük düşürdüğünü belirten CNN International, Tahran yönetiminin basit bir güvenliği bile sağlayamadığını ifade etti.

İran'ın son aylarda imajının sarsıldığı ve Haniye suikastının Tahran için büyük bir 'utanç kaynağı' olduğunu savunan CNN, 'Merdivenlerin basamakları bir bir çıkılıyor, zirvede kim var?' sorusunu sordu.

Donald Trump'a verdiği destekle tanınan Amerikan bulvar gazetesi New York Post ise, Haniye suikastına dair ABD'nin olası rolünü ön plana çıkardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin gazetecilere "Sizlere söyleyeceğim bir şey yok" dedi.

Filipinler'deki bir Donanma gemisinden seslenen Austin, herhangi bir ülkenin İsrail'e saldırması kapsamında ise Tel Aviv'i savunacaklarını vurguladı.