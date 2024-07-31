Davet Edildiğini Ama LGBT Nedeniyle Katılmadığını Söylemişti... Fransız Basını: Erdoğan Davetli Listesinde Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin il başkanları toplantısında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenini hedef almıştı. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini davet ettiğini ama 13 yaşındaki torununun "Dede, gitme. Orada LGBT gösterisi yapılıyor" demesi üzerine gitmekten vazgeçtiğini söylemişti. Fransız basınına göre ise Erdoğan, davetli listesinde yer almıyordu.

France 24'ün 24 Temmuz'da; Le Monde'un 26 Temmuz'da yayımladığı haberlere göre Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, açılışa davet edilmedi.

Haberin ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Paris'e gelmeyecek ve ülkeyi Başkan Yardımcısı Han Zheng tarafından temsil edilecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Elysee'nin davetli listesinde yer almıyor."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki 'Son Akşam Yemeği' parodisini 'ahlaksızlık' olarak nitelendiren Erdoğan, şunları söylemişti:

"Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron, beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme. Orada LGBT gösterisi yapılıyor' dedi.

Paris'te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesiydi. Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti. İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla tüm Hrıstiyan alemine yapılan saygısızlığı paylaşacağım. LGBT lobisi Batı'yı esir aldı."