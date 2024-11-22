Hakkında Tutuklama Kararı Çıkarılmıştı: G7'de 'Netanyahu' Zirvesi

Bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde aralıksız katliamlar düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve geçtiğimiz hafta görevden aldığı eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama emri çıktı. Dünya gündemine oturan olayla ilgili Netanyahu, "Emri tanımıyoruz" dedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 ülkeleri olarak bu tutuklama emrini, 25 Kasım'da başlayacak G7 Dışişleri Bakanları toplantısında görüşeceklerini bildirdi.

'UCM'Yİ DESTEKLİYORUZ'

Tajani, Torino kentinde katıldığı bir etkinlikte gazetecilere yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"UCM'ye saygı duyuyoruz ve destekliyoruz, ancak yerine getirmesi gereken rolün siyasi değil, hukuki olduğuna inanıyoruz. Mahkemenin bu seçimi yapmasına yol açan nedenleri anlamak için belgeleri inceleyeceğiz. G7 Dışişleri Bakanları Pazartesi günü Fiuggi'de başlayacak ve müttefiklerimizle birlikte kararlar alacağız. Bu, Başbakanımız (Giorgia Meloni) tarafından seçilen ve benim uygulamam gereken çizgidir."

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA