Londra'da Havalimanında Bomba Alarmı! Terminal Tahliye Edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda şüpheli valiz nedeniyle alarm verildi. Terminal tahliye edildi, bomba imha ekibi harekete geçti.

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Londra'da Havalimanında Bomba Alarmı! Terminal Tahliye Edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle bir terminalin büyük bir kısmı tahliye edildi.

Polis, yapılan rutin kontroller sırasında bir valizde yasaklı olduğu düşünülen bir madde tespit edildiğini duyurdu. Olay yerine bomba imha ekibi sevk edilirken, güvenlik önlemleri kapsamında terminaldeki yolcular ve personel hızla tahliye edildi.

Yetkililer, durumun kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü ve yolcuların güvenliği için en yüksek hassasiyetin gösterildiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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