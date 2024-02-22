Hakan Fidan, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulundukları Brezilya'da bir araya geldi.

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Hakan Fidan, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, gelecek dönemde yapılması planlanan üst düzey ziyaretler, ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Fidan, mevkidaşına, Rusya-Ukrayna savaşında tüm tarafların katılımıyla diplomatik bir çözüm bulunmasını umduğunu, Türkiye’nin bölgesel istikrar ve refahın korunmasına yönelik tüm girişimleri desteklediğini iletti.

İki bakan, Gazze’deki vahim insani durumu ve atılabilecek adımları da ele aldı.

Fidan'ın, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

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