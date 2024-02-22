Venezuela'da, yasa dışı altın madeni çöktü: 30 işçi yaşamını yitirdi

Venezuela'nın Bolivar eyaletindeki yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi toprak altında kaldı.

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Venezuela'da, yasa dışı altın madeni çöktü: 30 işçi yaşamını yitirdi

Venezuela'nın Bolivar eyaletinde bağlı Angostura kasabasında, yasa dışı işletilen altın madeninde göçük meydana geldi.

Faciada şimdiye kadar 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 100'den fazla kişinin de göçük altında kaldığını ifade etti.

Bolivar eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Helikopterle kasabaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Venezuela basınında çıkan haberlerde çökmenin heyelandan kaynaklandığı ve toprak altında tam olarak kaç kişinin kaldığının bilinmediği ifade edildi.

Brezilya sınırındaki Bolivar eyaleti altın, elmas, demir, boksit ve koltan rezervlerinin zengin olmasıyla tanınıyor.

İLİÇ'TEKİ FACİYI HATIRLATTI

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 9 işçi toprak altında kalmıştı.

İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde yaşanan zehirli liç kaymasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Venezuela'da, yasa dışı altın madeni çöktü: 30 işçi yaşamını yitirdi - Resim : 1

Kaynak: AA

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