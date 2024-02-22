Biden, Putin'e 'o... çocuğu' dedi, Kremlin'den yanıt geldi

ABD Başkanı Joe Biden, California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde konuştu. Biden, bazı liderler nedeniyle nükleer çatışma yaşanması konusunda endişeler olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “çılgın bir o... çocuğu” olduğunu belirten Biden, Putin’e karşı ağır ifade kullanarak küfretti. Biden daha sonra insanlığa yönelik varoluşsal tehdidin ise “iklim” olduğunu söyledi.

KREMLİN'DEN TEPKİ GELDİ

Biden’ın Putin’e yönelik sözlerine Kremlin’den tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Putin size hitap ederken hiç kaba bir kelime kullandı mı? Kullanmadı. Bu nedenle bu tür ifadelerin ABD’yi küçük düşürdüğünü düşünüyorum. Bu tür kelimeler, kullananların itibarını zedeliyor" dedi.

Kaynak: İHA