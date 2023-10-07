Hakan Fidan; Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin ve İran Dışişleri Bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Filistin ile İsrail arasında başlayan gerilimin ardından bir dizi telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre Fidan bugün, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

NE OLMUŞTU?

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’in güney bölgelerinde "Aksa Tufanı" başlattığını duyurmuş, Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.