Dışişleri endişeli: 'Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz'

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’in güney bölgelerinde "Aksa Tufanı" başlattığını duyurmuş, Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

"Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün (7 Ekim) İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz.

Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz."