İsrail Komünist Partisi'nden açıklama: 'Tüm sorumluluk sağcı Netanyahu hükümetinin'

İsrail Komünist Partisi ve Hadaş Partisi, Gazze’deki Filistin güçleriyle İsrail arasında bugün başlayan savaşa ilişkin yaptıkları açıklamada, suçun aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin canice işgal politikasına ait olduğunu belirtti ve bunun bölge barışına karşı ciddi bir tehdit olduğunun altını çizdi.

Açıklamada, “Faşist, sağcı hükümetin, işgali sürdürmek adına işlediği suçlar, önüne geçilmesi gereken bölge çapında bir savaşa yol açıyor. Böylesi zor günlerde dahi masum sivillere gelebilecek her türlü zararı tümüyle kınadığımızı, sivillerin akan kandan uzak tutulması gerekliliğini bir kez daha dile getiriyoruz. İşgalin, Arap ve Yahudi tüm kurbanlarının ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

İsrail Komünist Partisi ve Hadaş, cumartesi sabah saatlerinde Filistin güçlerinin Gazze’yi abluka altına alan duvarları yıkıp İsrail içlerine gerçekleştirdiği sızma harekatıyla başlayan savaşın tüm sorumluluğunun sağcı İsrail hükümetine ait olduğunu söyledi.

“İsrailli yerleşimcilerin, hükümetlerinin himayesi altında işgal altındaki toprakları birbirine kattığı, Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği ve Huara'da yeni bir pogrom gerçekleştirdiği şoke edici haftanın sonunda, bu sabah çok ciddi bir şekilde tırmanan gerilimle uyandık. Sağcı hükümetin ilk günden bu yana körüklediği gerilim, tüm bölgeyi, bölgesel ve tehlikeli bir savaşa sürüklüyor.”

Açıklamada tek bir çözüm olduğu belirtildi: “İşgali sona erdirmek için mücadele etmek ve Filistin halkının meşru talep ve haklarını tanımak.”

Netanyahu hükümetinin bugünkü gelişmeleri Gazze Şeridi’ne karşı bir intikam saldırısı için kullanması olasılığından kaygı duyulduğu da açıklamada belirtildi.

İsrail Komünist Partisi ve Hadaş, benzer şekilde, İsrail’de yaşayan Arap yurttaşlara karşı intikam çabalarına girişilmemesi konusunda da uyarıda bulundu.