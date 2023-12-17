Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri yetkililerinden edinilen bilgiye göre; görüşme karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti. Görüşmede, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İlişkilerde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın öneminin vurgulandığı görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayii alanında iş birliği de konuşuldu.

GÜNDEMDE GAZZE VARDI

Görüşmede; İsrail-Filistin gerilimi üzerinde de duruldu. Gazze ve Batı Şeria’daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan'ın saldırıların durması için ABD’nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulunduğu, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail’in masaya oturtulması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.