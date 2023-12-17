İsrail saldırılarında 92 gazeteci öldürüldü!

Hamas'ın öncülük ettiği ve Filistinli direniş örgütlerinin destek verdiği Aksa Tufanı Operasyonu üzerinden 2 ay geçti.

Her iki tarafta ciddi kayıplar verirken İsrail güçleri, havadan ve karadan yürttüğü saldırılarda sivil katilamlar gerçekleştirdi.

Bu saldırıların bir hedefinde de medya emekçileri yer alıyor.

Gazze Hükümeti'nin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Ordusu'nun 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci ve medya çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi.

AA MUHABİRİNE SALDIRMIŞLARDI

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf’a önce silah çekip sonra yere düşürüp tekmelemişti.

Hafif yaralanan gazeteci hastaneye kaldırılmıştı.