Gürcistan'ı sel vurdu: Dükkanları su bastı, köprüler çöktü

Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli ve Bolnisi kentlerinde akşam saatlerinden başlayan şiddetli yağış sele neden oldu. Selde dükkanları su bastı, köprüler çöktü.

Gürcistan'ı sel vurdu: Dükkanları su bastı, köprüler çöktü

Gürcistan’ı se vurdu. Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli ve Bolnisi kentlerinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selin ardından ciddi hasarlar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Gürcistan'ı sel vurdu: Dükkanları su bastı, köprüler çöktü - Resim : 1 Marneuli kentinde Algeti nehrinin taşması sonucu yüzlerce mağazanın yer aldığı çarşıyı su bastı. Çarşı esnafı ürünlerin kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, zararın en az 3 milyon lari (35 milyon TL) olduğunu söyledi.

Gürcistan'ı sel vurdu: Dükkanları su bastı, köprüler çöktü - Resim : 2

Nehrin taşmasının ardından onlarca kişi evlerinde mahsur kaldı. Kvemo Kartli genelinde elektrikler kesildi.

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Selin vurduğu bir başka kent Bolnisi’de de köyleri şehir merkezine bağlayan köprüler çöktü, tarlalar ise büyük hasar gördü.

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