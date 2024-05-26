Gazze’de can kaybı artıyor: 35 bin 984’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 233 gündür devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 35 bin 984’e, yaralananların sayısı 80 bin 643’ yükseldi.

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Gazze’de can kaybı artıyor: 35 bin 984’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanına tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bölgede 233 gündür aralıksız süren saldırılarda can kaybı da günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 8 farklı saldırıda 81 sivil hayatını kaybetti, 223 Filistinli ise yaralandı.

Gazze'de can kaybı artıyorGazze'de can kaybı artıyorDünya

Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam bombardımanın bilançosuna da yer verilirken, bölgedeki can kaybının 35 bin 984’e, yaralı sayısının da 80 bin 643’e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

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