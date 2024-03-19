Güney Sudan'da askeri uçak düştü
Güney Sudan'da askeri uçağın düştüğü bildirildi. 5 personel yaralı kurtarıldı, can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Güney Sudan Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağın düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yerel basındaki habere göre, Güney Sudan ordusuna ait askeri uçak, henüz belirlenemeyen nedenle ülkenin kuzeyindeki Yida bölgesinde düştü.
Aralarında askeri personelin de olduğu 7 kişilik mürettebattan 5'i yaralı kurtarılırken kazada can kaybının olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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