Güney Sudan'da askeri uçak düştü

Güney Sudan Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağın düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yerel basındaki habere göre, Güney Sudan ordusuna ait askeri uçak, henüz belirlenemeyen nedenle ülkenin kuzeyindeki Yida bölgesinde düştü.

Aralarında askeri personelin de olduğu 7 kişilik mürettebattan 5'i yaralı kurtarılırken kazada can kaybının olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA