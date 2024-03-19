Rose Hanbury, Prens William'la yasak aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Rose Hanbury, Prens William'la ilişkisi olduğu yönündeki söylentiler karşısında sessizliğini bozdu.

Business Insider'ın haberine göre Hanbury, avukatları aracılığıyla söylentilerin "tamamen yalan" olduğunu duyurdu.

William ve Kate Middleton'un yakın çevresinin bir üyesi olan 40 yaşındaki Hanbury, ihanet iddialarının ardından ilgi odağı haline gelmişti. Kate Middleton'ın uzun süredir ortalarda olmayışının kocasının iddia edilen ilişkisiyle bağlantılı olduğu yönünde söylentiler yeniden ortaya çıktı.

Hanbury'nin kraliyet ailesiyle nesiller öncesine dayanan bir bağlantısı olduğu, Büyükannesi Leydi Elizabeth Lambart'ın merhum Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in 1947'deki düğününde nedimelerden biri olduğu söylendi.

Hanbury, 2009'dan beri Cholmondeley'in 7. Markisi David Rocksavage ile evli. Çift, ailelerinin Norfolk'taki malikanesinde, William ve Kate'in malikanesinden çok da uzakta olmayan bir yerde yaşıyor.

William ve Hanbury arasındaki iddia edilen ilişki hakkındaki söylentiler, 2019'da In Touch'ın iddiayı bildirmesiyle başladı. Hanbury'nin, 2019 civarında bir anlaşmazlık yaşamadan önce Middleton'la yakın arkadaş olduğu da söylendi ancak bu iddia hiçbir zaman doğrulanmadı.