İsrail, Şam'ı vurdu

Suriye tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in başkent Şam’ın kırsal bölgelerine hava saldırısı düzenlediği, saldırı nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in yerel saatle 02.10 sıralarında Golan Tepeleri’nden başkent Şam’ın kırsal bölgesindeki çok sayıda askeri noktaya füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırının maddi hasara yol açtığı ifade edilen açıklamada, hava savunma sisteminin füzelere müdahale ettiği ve füzelerin bir kısmının düşürüldüğü kaydedildi.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere, Lübnan Hizbullahı ile Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor.

Kaynak: İHA