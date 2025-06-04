Güney Kore'de Yeni Dönem: Devlet Başkanı Seçilen Lee Jae-myung Görevine Başladı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden alınmasının ardından düzenlenen erken seçimleri kazanan Demokratik Parti (DP) adayı Lee Jae-myung, Ulusal Meclis’te yemin ederek görevine başladı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ertesi günü görevi devralan Lee, Anayasa gereği devlet başkanlığı yetkilerini geçici vekil olan Eğitim Bakanı Lee Ju-ho’dan aldı.

HALKA HİTAP ETTİ

Yemin töreni sonrası konuşan Lee, ülkenin son dönemde yaşadığı siyasi krizlerin ardından birlik mesajı verdi. "Bu seçimde kimi desteklemiş olursanız olun, herkesi kucaklayan, tüm vatandaşlara hizmet eden bir devlet başkanı olacağım." diyerek tüm halka hitap etti.

Lee, ekonomide teknoloji odaklı ve piyasa dostu bir yaklaşım benimseyeceklerini ifade etti. Dış politikada ise "ulusal çıkarlara dayalı pragmatik diplomasi" anlayışını benimsediklerini belirten Lee, özellikle güvenlik ve ekonomi ekseninde dengeli bir dış ilişkiler vizyonu çizeceklerini kaydetti.

BARIŞ MESAJI

ABD ile mevcut ittifaka bağlı kalacaklarını açıklayan Lee, Japonya ile üçlü işbirliğini sürdürmeyi planladıklarını ve komşu ülkelerle ilişkilere de “pratik ve ulusal çıkara dayalı” yaklaşacaklarını söyledi. Öte yandan, Kuzey Kore ile diyaloğa açık olduklarını belirterek, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey (Kore) ile iletişim kanalları açacak ve diyalog ve işbirliği arayışında olacağız." dedi.

Yemin törenine yasama, yürütme ve yargı erklerinden üst düzey isimler katılırken, diplomatik misyon temsilcileri çağrılmadı. Törenden önce Seul Ulusal Mezarlığı’na giderek hayatını kaybeden askerleri anan Lee, ardından Genelkurmay Başkanı ile görüşerek güvenlik brifingi aldı.

NE OLMUŞTU?

Devlet başkanlığı seçimleri, Yoon’un 3 Aralık 2024’te ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle başlayan süreç sonucunda gerçekleştirilmişti. Anayasa Mahkemesi, Yoon’un görevden alınmasına 4 Nisan’da onay vermiş ve 3 Haziran’da erken seçim kararı alınmıştı. Lee, seçimlerde yüzde 49,42 oy alarak rakibi Kim Moon-soo’yu geride bırakmıştı.

YOON'UN AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Kaynak: AA