Tel Aviv Uçuşları İçin Flaş Karar

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu’nun, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırını artırmasıyla güvenlik endişelerini tetiklemesi ile Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulaması bir hafta daha uzatıldı.

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Tel Aviv Uçuşları İçin Flaş Karar

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, 4 Mayıs’ta askıya alınan Tel Aviv uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, grup hizmet verdiği havalimanlarından Tel Aviv'e yaptığı ve Tel Aviv'den diğer şehirlere olan uçuşların 22 Haziran günü sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı bildirildi.

BİRÇOK ŞİRKET BÜNYESİNDE

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları bünyesinde bulunduruyor.

Grup, Husilerin İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından Tel Aviv uçuşlarını askıya almıştı.

Kaynak: AA

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