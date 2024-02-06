Güney Kore'de 450 binden fazla kişiye af!

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, aralarında eski Savunma Bakanı ve eski Devlet Başkanı'nın özel kaleminin de bulunduğu 450 binden fazla kişi için özel başkanlık affı çıkardı.

Güney Kore'de 450 binden fazla kişiye af!

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kabine toplantısında, Ay Yeni Yılı vesilesiyle af çıkarıldığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, affın ekonomiyi canlandırmasını umduğunu belirten Yoon, aralarında eski Savunma Bakanı Kim Kwan-jin ve eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin özel kalemi Kim Ki-choon'un da bulunduğu 450 binden fazla kişinin aftan faydalanacağını söyledi.

Güney Koreli yetkililer, Devlet Başkanı Yoon'un göreve geldiği 2022'den beri 4'üncüsünü çıkardığı affın yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ÖZEL AF

Güney Kore'de hükümet, genellikle yılbaşında veya 15 Ağustos'ta kutlanan Bağımsızlık Günü'nde iyi hali ödüllendirmek ve ulusal uyumu teşvik etmek amacıyla hükümlü politikacılar, şirket yöneticileri ve diğer suçlular için özel aflar çıkarıyor.

Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş, ardından tutuklanarak hapse atılmıştı. Park, yolsuzluk suçlamalarıyla cezaevinde 5 yıl kaldıktan sonra Aralık 2021'de başkanlık affıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Güney Kore Af
Pişirdiğiniz hamsiyi ziyan etmeyin; Yavan olmasını önleyen pişirme tekniği Pişirdiğiniz hamsiyi ziyan etmeyin; Yavan olmasını önleyen pişirme tekniği
Domatesi bozan ve besin değerini yok eden hata! Kesinlikle uzak tutulmalı Domatesi bozan ve besin değerini yok eden hata! Kesinlikle uzak tutulmalı
Putin'in, Türkiye ziyareti öncesi Kremlin'den açıklama Putin'in, Türkiye ziyareti öncesi Kremlin'den açıklama
Japonya’da şiddetli kar: 160 yaralı, 132 uçuş iptal Japonya’da şiddetli kar: 160 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek!
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu
Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu
Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim' Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim'
'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı: Hikayesi hüzne boğdu 'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı