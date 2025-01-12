Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'den Flaş Karar

Güney Kore’de ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un, azil davasının salı günü yapılacak ilk duruşmasına güvenlik endişeleri nedeniyle katılmayacağı bildirildi.

Yoon’un avukatı Yun Gap-geun, müvekkili hakkında başlatılan azil süreci ile ilgili açıklama yaptı.

AVUKATI GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ÖNE SÜRDÜ

Yun, Anayasa Mahkemesi'nin azil davasında ilk sözlü savunmaları salı günü alacağını belirterek, müvekkili Yoon’un güvenlik endişeleri nedeniyle ilk duruşmaya katılmayacağını açıkladı.

Yun, “Yasa dışı ve geçersiz bir tutuklama emrini hukuka aykırı şekilde uygulama girişimleri sürerken, kişisel güvenlik ve çıkabilecek tersliklere ilişkin endişelerimiz var” dedi. Yun, güvenlik kaygılarının giderilirse, Yoon Suk Yeol’un duruşmaya katılabileceğini söyledi.

Kaynak: DHA