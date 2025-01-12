Gisèle Pelicot'nun Kızından Çarpıcı Açıklama: 'Canavar' Babası Ona da mı Cinsel Saldırıda Bulundu?

Fransa'da 72 yaşındaki Dominique Pelicot isimli erkeğin, eşi Gisèle Pelicot'yu yıllarca ilaçla uyuşturarak 49 başka erkekle birlikte cinsel saldırıda bulunduğu dava tüm dünyayı dehşete düşürdü. Davada 51 erkek hapis cezası alırken, Dominique Pelicot 20 yıl, diğerleri de 4 yıldan başlayan cezalar aldı. Dünya genelinde kadın mücadelesinin bir sembolü haline gelen Gisèle Pelicot'nun kızı Caroline Darian da yaşananlarla ilgili BBC'ye röportaj verdi.

'NORMAL HAYATIMA VEDA ETTİM'

Darian, annesinin yaşadıklarını ilk kez Kasım 2020'de annesinden gelen telefonla öğrendiğini söyleyerek “O andan itibaren normal hayatıma veda ettim” dedi. Darian, kendisinin de babası tarafından bir cinsel saldırıya uğramış olabileceğinden şüphelendiğini anlattı. Darian, polis tarafından yapılan aramalarda babasının dizüstü bilgisayarında kendisine ait, üzerinde sadece bir tişört ve iç çamaşırı olan, yatakta baygın halde yatarken çekilmiş fotoğraflarının bulunduğunu söyledi.

'KANITI OLMAYAN MAĞDURLARA İNANMIYORLAR'

Dominique Pelicot'nun kendisine de ilaç verdiğini bildiğini ve cinsel saldırıya uğradığını düşündüğünü söyleyen kadın, "Ancak elimde hiçbir kanıt yok. Peki bu durum kaç kurban için geçerli? Onlara inanılmıyor çünkü kanıtları yok. Dinlenmiyorlar, desteklenmiyorlar" diye konuştu.

'BABAM HAPİSTE ÖLMELİ'

Dominique'in mahkemede kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını reddetmesinin ardından Darian, “Seni bir daha asla görmeyeceğim! Bir köpek gibi yalnız öleceksin!” diye bağırmıştı. Artık babasını "son 20-30 yılın en kötü cinsel avcılarından biri" olarak tanımlayan kadın, onu bu tanım dışında herhangi bir şey olarak göremeyeceğini ve babasının hapishanede ölmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi