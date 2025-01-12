Yemen'de Akaryakıt İstasyonunda Patlama, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Yemen'in Beyda kentinde, akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Yerel medyadaki haberlere göre, patlamada en az 8 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. Patlamanın nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SABOTAJ İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan patlamanın ardından 20'den fazla aracın yandığı ve istasyon çevresinde büyük maddi hasara meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: AA