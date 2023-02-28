Güney Kıbrıs'ta Nikos Hristodulidis, yemin ederek görevine başladı

Nikos Hristodulidis, 12 Şubat’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Temsilciler Meclisi’nde yemin ederek bugün resmen göreve başladı. Lefkoşa’nın güneyinde yapılan bu töreni, yeni kabine üyelerinin isimlerinin açıklanması, kabine üyelerinin yemin törenleri ve görevi devralmaları izleyecek.

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın Kıbrıs Haber Ajansı'ndan (KHA) aktardığına göre, Anayasa'nın 42'inci maddesinde öngörüldüğü üzere, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis için düzenlenen yemin töreni görevden ayrılan cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in huzurunda gerçekleştirildi. Bu sabah saat 11.30’da Meclis Genel Kurulu’nun özel oturumunda yapılan bu törenin ardından 1 Mart’ta yeni kabinenin üyeleri ve diğer yetkililer için yemin törenleri düzenlenecek ve ilgili bakan ve yetkililer, seleflerinden görevi devralmış olacak. Bakanların yemin töreni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

YENİ CUMHURBAŞKANI’NDAN ANKARA’YA MESAJLAR

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki özel oturumda yemin ettikten sonra milletvekillerine hitaben bir konuşma yaptı. İç meselelere ve Kıbrıs'ın dış siyasetine temas eden Hristodulidis, Kıbrıs sorunu ve enerji meselesi ile ilgili olarak Türkiye’ye de önemli mesajlar verdi.

Kıbrıs meselesine ilişkin konuşan yeni Cumhurbaşkanı, “Sizlerin huzurunda, en önemli önceliğimin Kıbrıs sorununun mutabık kalınan çerçevede çözüme kavuşturulması ve böylece ülkemizin yeniden birleşmiş, özgür, modern bir Avrupa devleti, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm meşru vatandaşları için refah ve güvenliğin hüküm sürdüğü ortak bir vatan haline gelmesi olduğuna dair taahhüdümü yinelemek istiyorum" dedi.

‘ARADIĞIMIZ ÇÖZÜM TÜM KIBRISLILARIN ÇIKARLARINA HİZMET EDECEK’

Türk tarafının ‘aşırılıktan yana’ (maksimalist) bir yaklaşım içinde olduğunu söyleyen Nikos Hristodulidis, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisine de diyalog konusundaki samimi arzumu ilettim. Önümüzdeki günlerde, seçim öncesi dönemde dillendirdiğim pozisyonlar temelinde, çıkmazı kırmak için, her zaman BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu bağlamında, AB'nin en üst düzeyde belirgin bir katılımı için girişimlerde bulunacağım” bilgisini paylaştı.

Kıbrıslı Türklere de seslenen Cumhurbaşkanı, “Bugün Temsilciler Meclisi kürsüsünden Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza da seslenerek, aradığımız çözümün tüm Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edeceği mesajını veriyorum; çünkü hepimizin güvenliği ve refahı, dikenli teller ve işgalci ordular olmadan, yabancı garantiler olmadan ortak vatanımızda barış içinde yaşama tahayyülü temelinde iç içe geçmiş ve birbirine bağlıdır. Kum üzerine bina inşa etmeden çocuklarımızın geleceğini güvence altına almanın tek yolu budur" ifadelerini kullandı.

‘AKLIMIZDAKİ BÜYÜK RESİMDE TÜRKİYE’NİN DE YERİ OLABİLİR’

Enerji meselesinde de Türkiye'ye seslenen Cumhurbaşkanı Hristodulidis, "Aklımızdaki büyük resimde Türkiye'nin de bir yeri olabilir. Bunun gerçekleşmesi için Türkiye'nin gerekli iradeyi göstermesi, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir ki bu yükümlülükler aynı zamanda Avrupa Birliği'ne (AB) karşı olan yükümlülüklerdir” hatırlatmasında bulundu.

Hristodulidis, “İdeolojiye dayalı modası geçmiş kavramların yanı sıra revizyonist ve yayılmacı politikaların sürdürülmesi, sadece Kıbrıs için değil, aynı zamanda daha geniş bir bölge ve AB'nin çıkarları için de bir engel teşkil etmektedir" mesajını verdi.

ESKİ CUMHURBAŞKANI: AKTİF SİYASETE DEVAM EDECEĞİM

Yeni Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in meclisteki konuşmasının ardından Rum basınına açıklamalarda bulunan eski cumhurbaşkanı Anastasiadis ise siyasette aktif olmaya devam edeceğini, ancak bunu müdahale anlamında değil, yıllar içinde edindiği bilgelik sayesinde danışman sıfatıyla yapacağını belirtti.

YENİ KABİNEDE KİMLER VAR?

Hristodulidis'in yemin töreni öncesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeni bakanlar kurulunda yer alan isimler de Kıbrıs basınına yansıdı. Kıbrıs Rum basın kuruluşlarına yansıyan son bilgilere göre, Hristodulidis'in yeni kabinesinde dikkat çekici isimler var.

Son bilgilere göre, Kıbrıs'ın yeni kabinesinde çok sayıda kadın yer alıyor. Görev süresi sona eren Anastasiadis, 2018-2023 döneminde kabinesinde üç kadın bakana yer vermişti. Yeni Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in ise kabinesinde en az on bir kadına yer vermesi bekleniyor.

Öte yandan, bu isimlerden bazıları ilk defa siyasete adım atıyor. Örneğin, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı için ismi geçen uluslararası ilişkiler uzmanı Anna Prokoipou’nun önceki dönemde siyasi görevi bulunmuyordu.

Yeni kabinede bir 'popstarın' da olması bekleniyor. "Phileleftheros" ile diğer basın kuruluşlarının aktardığına göre, geçtiğimiz yıllarda Yunanistan ve Kıbrıs pop dünyasında yer alan Mihalis Hacıyannis yeni kabinede Kültür Bakan Yardımcısı olacak.

LEFKOŞA’NIN GÜNEYİNDE SİYASİ TARTIŞMALAR

Yeni Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in görev süresinin başlaması, Kıbrıs'ın güneyindeki siyasi tartışmalar ve gelişmelere de ivme kazandırdı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Hristodulidis ile Andreas Mavroyannis'in ardından üçüncü gelen Kıbrıs Rum siyasetinin en büyük partisi Demokratik Seferberlik (DİSİ) 9 Mart'ta yeni genel başkanını seçiyor. Bu seçim sürecinde büyük bir sürpriz olmazsa, halen Meclis Başkanlığı görevini yürüten Annita Demetriou'nun Kıbrıs'ın ilk kadın parti başkanı olması bekleniyor.

Diğer yandan, Hristodulidis'in yemin töreni öncesinde verdiği mesajlar ve çalışma arkadaşları konusunda yaptığı kişisel seçimler Lefkoşa'nın güneyinde tartışmalara neden oldu. Yeni Cumhurbaşkanı'nın bir popstarı Kültür Bakan Yardımcısı pozisyonuna atayacak olması olumsuz eleştirileri beraberinde getirdi.

Aynı süreçte, Hristodulidis'in adaylığına destek sunan milliyetçi kesimler Kıbrıs sorunu için yeni Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajları ve iki toplumlu, iki kesimli federasyon fikrinde ısrarcı olmasına sıcak bakmadı.