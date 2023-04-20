Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 27 Mart'ta meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısının 43'e çıktığı bildirildi.

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Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda kayıp sayısının arttığı ifade edildi.

Felakette ölenlerin sayısının 43'e yükseldiği, kayıp kişileri arama çalışmalarının ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Heyelan riski nedeniyle bölgeden yaklaşık 1000 kişinin tahliye edildiği, çalışmaların titizlikle sürdüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Yetkililer, toprak kaymasında 163 evin zarar gördüğünü, 57 evin de tamamen yıkıldığını bildirmişti. Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

Ekvador Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı, kapanan yolların yeniden trafiğe açılması için aralıksız çalıştıklarını ve Chimborazo eyaletinde 30 Mart'ta "acil durum" ilan ettiklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

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