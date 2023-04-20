Çinli Huawei'ye çalışan şirkete, ABD'den 300 milyon dolar ceza

ABD, Çinli teknoloji devi Huawei'ye sabit disk sürücüleri satarak ihracat kontrollerini ihlal ettiği gerekçesiyle teknoloji şirketi Seagate'e 300 milyon dolar ceza kesti.

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Çinli Huawei'ye çalışan şirkete, ABD'den 300 milyon dolar ceza

ABD Ticaret Bakanlığı, Seagate Technology'nin 2020'de ihracat kontrollerinin uygulanmasına başlanmasının ardından Huawei'ye 1,1 milyar dolardan fazla mal sevk ettiğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, Seagate, bu nedenle kesilen 300 milyon dolarlık cezayı 5 yıl boyunca her üç ayda bir 15 milyon dolarlık taksitler halinde ödeyecek.

ABD'nin Çin'e gelişmiş bilgisayar çipleri gibi teknolojik ürün ihracatını engellemeye çalıştığı sırada gelen ceza, Washington'ın gelişmiş teknolojinin Pekin'e satışını durdurmaya çalıştığı son hamle.

PEK ÇOK ÜLKE, ÇİNLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİ YASAKLADI

Huawei, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika endişeleri nedeniyle şirkete Amerikan mallarının satışını azaltma çabalarının bir parçası olarak 2019'da ticaret kısıtlamaları listesine alınmıştı.

ABD, teknolojinin Çin ordusu tarafından insan hakları ihlallerini desteklemek veya ABD ulusal güvenliğini tehdit etmek için kullanılabileceğini düşünüyor. Çin ise söz konusu iddiaları reddediyor.

Son yıllarda ABD dışında pek çok ülke de güvenlik endişeleri nedeniyle Çinli teknoloji firmalarına karşı çeşitli önlemler aldı.

Huawei, ZTE ve Hytera gibi 5G teknolojisinde uzmanlaşmış şirketlerin ABD, Avustralya, Japonya, Hindistan ve Kanada'daki ağlara ekipman kurması yasaklanmıştı.

İngiltere ise Huawei tarafından kurulan ekipmanların 2027'ye kadar 5G ağlarından kaldırılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

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