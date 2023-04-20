Dünyaca ünlü K-pop yıldızı evinde ölü bulundu

YonHapNews'in haberine göre, menajeri dün akşam saat 8:10'da Seul'deki evinde Moonbin'i ölü buldu. Seul Gangnam Polis Karakolu'na göre menajer Moonbin'i bulur bulmaz polisi aradı. Polis yaptığı açıklamada "Moonbin'in kendi canına kıydığı anlaşılıyor, kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi sonucunu bekleyeceğiz" sözlerini kaydetti.

Moonbin'in ölümünün ardından Astro'nun plak şirketi Fantagio Music, grubun Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"19 Nisan'da Astro üyesi Moonbin aniden aramızdan ayrıldı ve gökyüzünde bir yıldız oldu. Sevgili evlatlarını ve kardeşlerini kaybeden acılı ailelerinin kederiyle kıyaslanamayacak olsa da, uzun süredir bizimle birlikte olan Astro üyeleri, Fantagio sanatçı dostlarımız ve yöneticilerimiz büyük bir üzüntü ve şok içinde merhumun yasını tutuyor. Moonbin'i destekleyen ve ona cömert sevgilerini gönderen hayranlarına bu ani haberi vermek çok daha üzücü. Kalbim daha çok kırıldı çünkü hayranlarını her zaman herkesten çok seven ve düşünen merhumun kalbini biliyorum."