'Para dağıtma' etkinliğinde izdiham: En az 85 ölü

Husilerin kontrolünde olan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre izdiham, çarşamba günü yüzlerce kişinin Sana kentinin tarihi merkezinde toplandığı "tüccarlar" tarafından düzenlenen organizasyonda yaşandı.

T24'ün aktardığına göre bakanlık, izdihamın "paranın yerel yetkililerle koordinasyonsuz şekilde rastgele dağıtılması sonucunda yaşandığını" belirtti.

Görgü tanıkları ise, silahlı Husilerin "kalabalığı kontrol etmek için" havaya ateş ettiğini ve bir elektrik kablosunu patlattığını, bunun da paniğe neden olduğunu belirtti.

AFP'ye konuşan bir Husi güvenlik kaynağı, "85 kişi öldü ve 322'den fazla insan yaralandı" dedi.

İzdihamdan sonra birçok kişi, yakınlarını bulmak için olay yerine gitti ancak polisin oluşturduğu güvenlik çemberi tarafından engellendiler.

İçişleri Bakanlığı, para dağıtma etkinliğini organize eden iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yemen'de iç savaş 2014'te, İran destekli Husiler Sana'yı ele geçirdiğinde başladı. Ertesi sene Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, uluslararası tanınırlığı olan hükümete destek vermeye başladı. Birleşmiş Milletler verilerine göre nüfusun üçte ikisinden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor.