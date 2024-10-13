Güney Afrika'da 74 Kız Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en kalabalık eyaleti Gauteng'in Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, Batı Rand bölgesindeki üç okulda toplam 74 kız öğrencinin gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Eyalete bağlı Johannesburg şehrinde bu hafta başında ilkokul öğrencisi 5 çocuk gıda zehirlenmesinden yaşamını yitirmişti.

Gauteng'de şubat-eylül aylarında 200'den fazla çocuk gıda zehirlenmesinden hastanelik olmuş, 6'sı hayatını kaybetmişti.

Sağlık Departmanından gıda zehirlenmelerine ilişkin yapılan açıklamada, vakaların özellikle gecekondu mahalleleri, gayriresmi yerleşim alanları ve pansiyonlarda yaşayan çocuklar arasında arttığı belirtilmiş, zehirlenme vakalarının çoğunun bu yerleşim alanlarına yakın marketlerden alınan "bisküvi" ve "cips" gibi ürünlerden kaynaklandığı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA