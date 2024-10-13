UNICEF: Lübnan'a İki Günde 7 Çocuk Öldürüldü

UNICEF, İsrail'in son iki günde Lübnan'a düzenlediği 3 hava saldırısında 7 çocuğun öldüğünü açıkladı.

UNICEF: Lübnan'a İki Günde 7 Çocuk Öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Şubesinin X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilşikin bilgi verildi.

Açıklamada, raporlara göre, İsrail'in son 48 saatte düzenlediği 3 hava saldırısında Lübnan'da 7 çocuğun öldüğü belirtildi.

UNICEF'in açıklamasında, "İsrail saldırılarında ölen çocukların hayalleri ve umutlarının Lübnan'da devam eden şiddet nedeniyle bir anda yarıda kaldığı" ifade edildi.

Çocukların korunmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail ve Lübnan'daki taraflara "derhal ateşkes" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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