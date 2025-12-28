Guatemala’da Otobüs Faciası! 15 Ölü, 19 Yaralı

Guatemala’nın Totonicapán kenti yakınlarında yolcu otobüsünün yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu büyük bir facia yaşandı. Kazada 15 kişi yaşamını yitirirken, 19 kişi yaralandı. Olayın ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Guatemala’da meydana gelen trajik bir kazada, bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.

Totonicapán kenti yakınlarında yaşanan olayda, yaklaşık 75 metre derinliğe düşen otobüste bulunanlardan 15 kişi yaşamını yitirirken, 19 kişi de yaralandı.

Yetkililer, kazanın ardından ülkede 3 gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

