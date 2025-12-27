Tayvan'da 7 Büyüklüğünde Deprem

Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ili açıklarında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ili açıklarında deprem meydana geldi. Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yilan il merkezinin 32,3 kilometre doğusu olan deprem, 72,8 kilometre derinlikte kaydedildi.

7 büyüklüğündeki sarsıntı, Yilan ilinin yanı sıra Ada'nın kuzey, doğu ve batı kıyısındaki yerleşimlerde yoğun hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

