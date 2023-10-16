Guardian, Netanyahu çizimi nedeniyle 42 yıllık karikatüristini kovdu

İngiliz gazetesi The Guardian, 42 yıldır karikatürlerini yayımladığı Steve Bell'i, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çizimi işten çıkardı.

Bell’in aktardığına göre gazete yönetimi karikatürün yayınlanmayacağını kendisine telefonla bildirdi.

Karikatürün William Shakespeare’in ‘Venedik Taciri’ isimli oyunundaki ‘tefeci Yahudi’ Shylock karakterinin ‘yarım kilo et’ repliğini anımsattığını iddia eden gazete yönetimi 'Antisemit' (Yahudi karşıtı) bulduğu eser nedeniyle Bell'in sözleşmesini de yenilemeyeceğini ifade etti.

Steve Bell, X (Twitter) paylaşımında kendisine gelen telefonda gerekçenin “Yahudi adam, et parçası, antisemitik mecaz” olarak açıklandığını vurguladı. Gazetenin gerekçesine anlam veremediğini belirten karikatürist, David Levine’in eski ABD başkanı Johnson’ı Vietnam savaşı üzerinden eleştirdiği karikatürden esinlendiğini vurguladı.

Söz konusu karikatürde Binyamin Netanyahu kendi karnını Gazze Şeridi haritası üzerinden neşterle kesiyor ve “Gazze ahalisi… Hemen şimdi defolup gidin.”