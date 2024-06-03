Gösteri uçuşu sırasında felaket: 2 uçak çarpıştı! 1 pilot hayatını kaybetti

Portekiz'de, askeri havaalanında düzenlenen gösteri uçuşu sırasında 2 uçak çarpıştı. 1 pilot hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
> <

Portekiz'de, askeri havaalanında düzenlenen gösteri sırasında 2 uçağın havada çarpıştığı ve bir pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Portekiz Hava Kuvvetlerinden (PAF) yapılan açıklamada, Beja askeri havaalanında düzenlenen gösteri uçuşu sırasında 2 uçağın havada çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, uçaklardan birinin pilotunun hayatını kaybettiği, diğer pilotun hafif yaralandığı kaydedildi.

Gösteriyi izleyenler tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gösteri uçuşuna katılan 6 uçaktan birinin önce gökyüzünde alçaldığı, daha sonra başka bir uçakla çarpıştığı ve alev alarak yere çakıldığı görülüyor.

Portekiz’in en büyük hava gösterisi olan ve 1 Haziran’da başlayan Beja AirShow etkinliği, kazanın ardından durduruldu.

Kaynak: AA

Etiketler
Portekiz Uçak
Son Güncelleme:
Hasatlar başladı. Birçok kişi ise yanlış yapıyor! Kayısı reçeline lezzet katan tüyo Hasatlar başladı. Birçok kişi ise yanlış yapıyor! Kayısı reçeline lezzet katan tüyo
Gürcistan'da tartışmalı yasa yürürlükte Gürcistan'da tartışmalı yasa yürürlükte
Gazze hükümeti uyardı: 3 bin 500'den fazla çocuk açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya Gazze hükümeti 3 bin 500 çocuk için uyardı
Kanal D'den İnci Taneleri dizisinin yerine yeni dizi. Kadro da belirlendi Kanal D'den İnci Taneleri dizisinin yerine yeni dizi. Kadro da belirlendi
ÇOK OKUNANLAR
Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti! Memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti
TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
Eski AKP'li vekil 'ihbarımdır' diyerek yazdı: Çamlıca'da iki villayı parasını ödemeden üzerine geçiren siyasi kim? "Çamlıca'da iki villayı bedavaya alan siyasetçi kim?"
ENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Anlatmadığım şeyler var, onlar benimle mezara gider Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması