Gösteri Uçağı Denize Çakıldı, Pilot Hayatını Kaybetti

Fransa'da bir hava gösterisi sırasında denize çakılan savaş uçağının pilotu hayatını kaybetti.

Gösteri Uçağı Denize Çakıldı, Pilot Hayatını Kaybetti

Fransa’nın güneyinde bulunan Lavandou’da II. Dünya Savaşı sırasında Provence bölgesine Fransız-Amerikan çıkarmasının 80. yılı dolayısıyla bir kutlama yapıldı.

Kutlama sırasında Fouga Magister tipi uçak, denize çakıldı.

Fransız yetkililer, saatler süren aramanın ardından pilotun cesedini bulduklarını belirtti.

Pilotun ordu mensubu olmadığı açıklandı.

Hava gösterisine Fransız Hava Kuvvetleri'nin 'Patrouille de France' akrobasi birimi de katılacaktı ancak kaza nedeniyle etkinlikteki gösterilerini iptal etme kararı alındı.

Fouga Magister tipi uçağın 1964'ten 1980'e kadar Fransız ordusu tarafından kullanıldığı ifade edildi.

14 Ağustos’ta da ülkenin Meurthe-et-Moselle vilayetinde 2 askeri uçağın havada çarpıştıktan sonra düştüğü bildirilmişti. Bu kazada iki askeri personel hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralı olarak kurtulmuştu.

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