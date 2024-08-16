Suriye’deki 5.2’lik Depremde 12 Kişi Yaralandı
Suriye’nin Hama bölgesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 12 kişi yaralandı.
Suriye’nin Hama bölgesine bağlı Salamiyah şehrinde şehrinde saat 13.15’te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, paniğe yol açtı.
Salamiyah Ulusal Hastanesi Direktörü Usame Malham yaptığı açıklamada, 12 kişinin panikle kaçıştığı sırada yere düşerek yaralandığını, 5 kişinin ise panik atak geçirdiğini belirtti.
Öte yandan pazartesi gecesi Hama’nın 28 kilometre doğusunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 65 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: İHA
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