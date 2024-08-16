Suriye’deki 5.2’lik Depremde 12 Kişi Yaralandı

Suriye’nin Hama bölgesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 12 kişi yaralandı.

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Suriye’deki 5.2’lik Depremde 12 Kişi Yaralandı

Suriye’nin Hama bölgesine bağlı Salamiyah şehrinde şehrinde saat 13.15’te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, paniğe yol açtı.

Salamiyah Ulusal Hastanesi Direktörü Usame Malham yaptığı açıklamada, 12 kişinin panikle kaçıştığı sırada yere düşerek yaralandığını, 5 kişinin ise panik atak geçirdiğini belirtti.

Öte yandan pazartesi gecesi Hama’nın 28 kilometre doğusunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 65 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

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