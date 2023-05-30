Görüşmenin detayları ortaya çıktı: Erdoğan F-16'ları istedi, Biden 'İsveç'in NATO üyeliği'ni gündeme getirdi

28 Mayıs seçimlerinde tekrar cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmenin detayları belli oldu.

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Görüşmenin detayları ortaya çıktı: Erdoğan F-16'ları istedi, Biden 'İsveç'in NATO üyeliği'ni gündeme getirdi

ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirterek neler söylediğini açıkladı.

Biden’ın Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla aradığı belirtilirken, Ankara’nın ABD’den F-16 satın almaya istekli olduğunun belirtildiği fakat Biden’ın Erdoğan’a “İsveç’in NATO üyeliğine itirazı bırakın” dediği de aktarıldı.

Delaware’e giderken Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, “Ben Erdoğan’la konuştum. Onu tebrik ettim. O halen F-16’lar konusunda çalışmak istiyor. Ben de bizim İsveç ile anlaşma yapılmasını istediğimizi söyleyerek harekete geçilmesini istedik. Yani tekrar birbirimizle iletişime geçeceğiz” dedi.

“HAFTAYA TEKRAR KONUŞACAĞIZ”

Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliği konusunda harekete geçip geçmeyeceği konusunda bir beklentisi olup olmadığına dair bir soruya ise Biden, “Bu konuyu gündeme getirdim. Gelecek hafta bunu daha detaylıca konuşacağız” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Finlandiya ile NATO’ya girmek isteyen İsveç’i Türkiye ve Macaristan haricindeki diğer ülkeler onayladı.

20 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Türkiye de yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki F-16’lar ve 80 modernizasyon kiti almak istediğini açıklamıştı. Fakat Ankara’nın NATO’nun genişlemesi konusunda itirazlarından, Suriye’deki gelişmelerden ve diğer insan hakları konularından dolayı ABD Senatosu’nda bu talep soğuk karşılanmıştı.

Bu yılın başında çok daha küçük bir anlaşma yapılmış ve 259 milyon dolarlık bir yazılım güncellemesi yapılmıştı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bir kaynak, ABD ile Türkiye arasındaki görüşmelerde Washington’ın, “Ankara İsveç’e yeşil ışık yakmazsa, Senato’nun F-16 satışını onaylaması zor olur” dediği belirtildi.

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Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden ABD
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