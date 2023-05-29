Keanu Reeves 21 yıl sonra grubuyla yeniden sahnede

John Wick serisinin yıldızı Keanu Reeves, yıllar sonra yeniden sahneye çıktı. Reeves, 20 yılı aşkın süredir ilk konserlerini vermek üzere grubu Dogstar yeniden bir araya geldi. 2023 BottleRock müzik festivalinde sahne alan grunge grubu, cumartesi verdikleri 12 şarkılık konserle hayranlarını coşturdu.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Dogstar, 1991'de kurulmuş ve 2002'de dağılmadan önce iki stüdyo albümü ve bir EP yayımlamıştı. 58 yaşındaki Hollywood yıldızı, gitarist/vokalist Bret Domrose ve davulcu Robert Mailhouse'la birlikte sahne aldıkları konserde elinde bas gitarıyla son derece keyifli görünüyordu.

Dogstar, konserde sevilen eski şarkılarının yanı sıra yakında çıkacak üçüncü albümlerinden yeni parçalar da çaldı. Grup, geçen hafta Instagram hesaplarından yaptıkları duyuruda, festivale geç de olsa eklendikleri için "havalara uçtuklarını" ve "hafta sonunu dört gözle beklediklerini" ifade etmişti.

Reeves, müzik dergisi Billboard'a verdiği röportajda grup arkadaşlarıyla birlikte şarkılar yazmayı ve çalmayı çok özlediğini dile getirmişti. Birlikte çalmayı özledim, birlikte yazmayı özledim, birlikte konserler yapmayı özledim. Bu hep özlediğim bir şeydi. Artık çalmadığımız bir noktaya gelmiştik ve ben bunu özlemiştim... Çalmaya başladığımızda ve gerçekten olumlu ve yaratıcı hissettiğimizde, işte o zaman 'Tamam, hadi bunu gerçekleştirelim' dedim.

Kaliforniya'daki Napa Vadisi'nde her yıl düzenlenen festival, bu yıl 26 ve 28 Mayıs arasında gerçekleşti. Bu yıl festival kapsamında sahne alan isimler arasında Duran Duran, Lizzo, Nile Rodgers & Chic, Leon Bridges ve Tove Lo da yer aldı. Matrix serisinin yıldızı Reeves, yakında Jonah Hill'le birlikte Outcome adlı yeni bir projede yer alacak. ABD'li oyuncunun ayrıca Aziz Ansari'nin yönettiği bir komedide de rol alması bekleniyor. Reeves, Los Angeles'ta kurulan rock grubunda 2002'ye kadar bas gitar çalmıştı.