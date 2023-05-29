Hollandalı aşırı sağcı Wilders: Erdoğan’a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye’ye taşınmasını temenni ediyorum

Hollanda’da aşrı sağcı lider Geert Wilders, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren Türklerin Türkiye’ye dönmesini istedi. Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güle güle" diye yazdı.

Wilders, sosyal medya hesabından Türkiye’deki seçimlere yönelik açıklamada bulundu. Wilders paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan’a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye’ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!”